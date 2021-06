Roßtal vor 1 Stunde

Mobilität

Roßtaler Lastenradtreffen 2021 findet mit vorheriger Anmeldung statt

Am 19.06.2021 findet ab 14 Uhr das erste Roßtaler Lastenradtreffen am Gelände Freizeit & Erholung in Roßtal statt. Die Besucher müssen sich aus Infektionsschutzgründen zur Veranstaltung anmelden.