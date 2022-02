In Roßtal im Landkreis Fürth wurde am Mittwochmittag (2. Februar 2022) ein brennendes Auto gemeldet.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt, dauern die Löschmaßnahmen am frühen Nachmittag (circa 14 Uhr) noch an. Ein Auto und ein Carport sind aus bislang unbekanntem Grund in der Ernststraße in Brand geraten.

Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Das Feuer könnte sich aber auch auf ein angrenzendes Haus ausgebreitet haben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.