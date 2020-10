Zirndorf vor 26 Minuten

Zirndorf: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

Zirndorf (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend in ein freistehendes Einfamilienhaus in Großhabersdorf einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.