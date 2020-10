In den vergangenen zwei Wochenoffenbar unversperrte Fahrzeug im Storchenweg geöffnet und zahlreiche persönliche Dokumente ereigneten sich im Landkreis Fürth noch weitere fünf gleichgelagerte Diebstähle, die bei der Polizei angezeigt wurden. In drei Fällen in Veitsbronn (davon zweimal im Ortsteil Siegelsdorf) und einem Fall in Cadolzburg wurden jedes Mal unversperrte Fahrzeuge geöffnet und daraus Gegenstände entwendet.

Die zuständige Zirndorfer Polizei ermittelt derzeit in allen genannten Fällen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die bei geparkten Fahrzeugen überprüfen, ob sie verschlossen sind, oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0911 96927-0 zu melden.

