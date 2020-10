Zirndorf vor 4 Stunden

Zirndorf: Zeugen nach Verkehrsunfall bei Seukendorf gesucht

Zirndorf (ots) - Gegen 16:30 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta auf der Staatsstraße 2409 in Richtung Cadolzburg. An der Einmündung zur Bundesstraße 8 bog sie nach links ab. Zeitgleich fuhr eine 32-jährige Audifahrerin auf der Gegenfahrbahn in Richtung Seukendorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.