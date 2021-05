Zirndorf vor 1 Stunde

Zirndorf: Wegen Haftbefehl aus dem Fenster gesprungen

Zirndorf (ots) - Weil er dem Vollzug eines Haftbefehls entgehen wollte, ist am Mittwochmorgen (12.05.2021) ein 38-Jähriger in Zirndorf aus dem Fenster gesprungen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er in eine Klinik gebracht werden.