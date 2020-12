Die Beamten überprüften gegen 15:30 Uhr in der Bergstraße/Ecke Hinterm Bahnhof den 52-Jährigen am Steuer eines VW Passat. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Dies räumte er gegenüber den Beamten daraufhin ein. Außerdem konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein entsprechender Schnelltest verlief positiv. Des Weiteren waren an dem Pkw amtliche Kennzeichen angebracht, die auf ein anderes Fahrzeug zugelassen sind. Zudem konnten die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des VW Passates nicht geklärt werden. Einen Kaufvertrag konnte der 52-Jährige bislang nicht vorweisen.

Nach Rücksprache ordnetet die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sowohl eine Blutentnahme beim Beschuldigten als auch die Sicherstellung des VW samt der unzulässig angebrachten Kennzeichen an.

Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, sowie Diebstahl und Urkundenfälschung wurden eingeleitet.

