Zirndorf vor 37 Minuten

Zirndorf: Streit eskaliert - Messerstich in Oberarm

Zirndorf (ots) - In der Sonntagnacht (20.09.2020) gerieten mehrere Männer vor einem Club im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein in Streit. Einer der Kontrahenten verfolgte daraufhin seinen Gegner bis Zirndorf und stach dort mutmaßlich mit einem Messer auf ihn ein. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf in Fürth fest.