Zirndorf: POL-MFR: (80) Nach Schlägerei Widerstand geleistet - Festnahme

Zirndorf (ots) - Am Donnerstagnachmittag (21.01.2021) gerieten drei Männer in Zirndorf (Lkrs. Fürth) in Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Bei seiner Festnahme durch Polizeibeamte leistete ein 20-Jähriger massiven Widerstand.