Zirndorf vor 1 Stunde

Zirndorf: POL-MFR: (76) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots) - Am späten Mittwochabend (20.01.2021) versuchte ein Unbekannter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Langenzenn-Kirchfembach einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.