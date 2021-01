Kurz nach 13:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv den 38-Jährigen in einem Supermarkt in der Rothenburger Straße, wie er eine Rolle Klebeband im Wert von 3,99 Euro einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser schubste daraufhin den 28-Jährigen von sich und flüchte über die Rothenburger Straße auf die andere Straßenseite. Hier gelang es dem Detektiv, den mutmaßlichen Dieb zu Boden zu bringen. Im Verlauf des Gerangels entledigte er sich seiner Beute und versuchte noch dem Detektiv einen Kopfstoß zu verpassen. Ein hinzugekommener Zeuge verständigte die Polizei.

Im Zuge der Anzeigeerstattung wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Im Anschluss an die Sachbehandlung kam der 38-Jährige wieder auf freien Fuß.

