Zirndorf vor 35 Minuten

Zirndorf: Einbruch in Zirndorfer Schmuckgeschäft - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Zirndorf (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (10.02.2021) ereignete sich in der Zirndorfer Innenstadt ein Einbruch in ein Schmuckgeschäft. Die Kriminalpolizei Fürth sucht weitere Zeugen der Tat.