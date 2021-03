Zirndorf vor 40 Minuten

Zirndorf: Einbrecher kamen übers Dach - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (13. - 15.03.2021) in einen Supermarkt in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) eingebrochen. Die Kripo Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.