Zirndorf vor 1 Stunde

Zirndorf: Dachstuhlbrand in Wilhermsdorf

Zirndorf (ots) - In den frühen Morgenstunden brach heute (17.03.2021) aus noch ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in Wilhermsdorf (Lkrs. Fürth) ein Feuer im Dachstuhl aus. Personen wurden nicht verletzt.