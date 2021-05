Zirndorf vor 1 Stunde

Zirndorf: Bei Routineeinsatz größere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden

Zirndorf (ots) - Polizeibeamte fuhren am Freitagabend (21.05.2021) wegen vermeintlicher Hilferufe zu einem Anwesen in Zirndorf. In einer Wohnung stießen sie schließlich auf streitende Personen und auf eine größere Menge von Betäubungsmitteln.