Zirndorf vor 20 Minuten

Zirndorf: Bei Renovierungsarbeiten Gasleitung angebohrt - kurzfristige Evakuierung

Zirndorf (ots) - Am Samstagabend (15.05.2021) bohrte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Zirndorf bei Renovierungsarbeiten versehentlich eine Gasleitung an. Das Haus musste kurzfristig evakuiert werden.