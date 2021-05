Dem Zeugen fiel das Fahrzeug der Frau bereits gegen 15:30 Uhr in Weiherhof (Lkrs. Fürth) auf, weil dieses auffällig Schlangenlinien fuhr. Hierbei kam es auch zu mehreren gefährlichen Situationen, in denen der Pkw beinahe von der Fahrbahn abkam und kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet. Der Mann blieb an dem Pkw dran und verständigte die Polizei.

In Ammerndorf geriet die offenbar alkoholisierte Fahrerin an einem Kreisverkehr in der Rothenburger Straße in den Gegenverkehr und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Nachdem die Frau anschließend aus ihrem Fahrzeug stieg, hielt der Zeuge sie bis zum Eintreffen der Streife fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Mit an Bord des Fahrzeugs der Frau war ein Kleinkind.

Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellten Fahrzeugschlüssel und Führerschein der 41-Jährigen sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell