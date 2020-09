Zirndorf vor 58 Minuten

Zirndorf: Angebrannte Spätzle führten zu Marihuana-Plantage

Zirndorf (ots) - Nachdem ein Rauchmelder in einer Wohnung in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) auslöste, rückten am späten Montagabend (14.09.2020) Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf und die Freiwillige Feuerwehr Cadolzburg aus. Der Auslöser war angebranntes Kochgut. Zudem fanden die Beamten eine kleine Aufzuchtanlage für Marihuana.