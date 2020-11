Stein vor 41 Minuten

Stein: Versuchter Einbruch in Juwelierladen - Zeugensuche

Stein (ots) - Kurz vor Mitternacht versuchten Unbekannte am Freitag (20.11.2020) in einen Juwelierladen in der Hauptstraße einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.