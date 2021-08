Eine der Unbekannten klingelte gegen 11:00 Uhr bei den älteren Rentnern im Paul-Gerhardt-Weg und betrat nach dem Öffnen der Tür unmittelbar die Wohnung. Die Frau verwickelte die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch, in dessen Verlauf sie sie um das Aufschreiben eines Hinweises für vermeintliche Nachbarn auf einem Zettel bat. Nachdem die Dame dies hilfsbereit tat, verließ die Täterin die Wohnung. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass ihr Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet wurde. Offenbar nutzte ein zweiter Täter die Ablenkung und schlich unbemerkt in die Wohnung.

Die Kriminalpolizei in Nürnberg hat die Ermittlungen in der Sache übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die am Tattag oder in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen - insbesondere fremde Personen und auswärtige Fahrzeuge - gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl /gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

