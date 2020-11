Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Baumarkts in Stein einen Mann, welcher mehrere Werkzeuge in eine Tasche steckte. Als der Mann den Kassenbereich passierte ohne die Waren im Wert von knapp 900 Euro zu bezahlen, sprach ihn der Angestellte an und verständigte die Polizei.

Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Stein nahm den Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Betäubungsmittel auf.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell