Stein vor 1 Stunde

Stein: Exhibitionist zeigt sich vor Kind - Zeugenaufruf

Stein (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.07.2021) zeigte sich ein unbekannter Mann vor einem Kind in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht Zeugen. Das Mädchen war gegen 16:00 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Gartenstraße / Im Melben unterwegs, als ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Kurz darauf stellte er sein Rad mitten in die Straße, stieg ab, zog seinen Hosenbund herunter und begann zu onanieren. Dabei schaute er das Kind an, sagte jedoch nichts. Das Mädchen rannte daraufhin weg und verständigte Angehörige.