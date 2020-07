Stein: Eternitplatten im Wald abgelagert - Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen

Am Morgen des 29.06.2020 stellten Zeugen in einem Waldstück, welches an der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Loch und Oberweihersbuch liegt, fest, dass dort ca. 25 Eternitplatten unerlaubt abgelagert haben. Die Platten wurden etwa 100 Meter von der Straße neben einem Waldweg abgelegt. Für den Transport müssen die Täter ein größeres Lieferfahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 22.06.2020 und 29.06.2020 entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Herkunft der abgelagerten Eternitplatten geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 entgegen.

