Stein: Bei Einsatz wegen Ruhestörung Marihuana gefunden

Stein (ots) - In der Nacht zu Samstag (20.03.2021) meldete ein Anwohner eine Ruhestörung in Roßtal (Lkrs. Fürth). Eine Streife der Polizeiinspektion Stein traf anschließend sechs Personen in einer Wohnung an. Bei einem 18-Jährigen fanden die Beamten mehrere Tütchen Marihuana.