Stein vor 1 Stunde

Stein: 38-Jähriger verletzt Polizeibeamtin bei Verkehrskontrolle

Stein (ots) - Am Samstagabend (15.05.2021) hielten Polizeibeamte in Stein einen 38-jährigen Autofahrer an. Während der Verkehrskontrolle fuhr der Mann plötzlich los und verletzte dabei eine Polizeibeamtin.