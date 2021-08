Gegen 19:15 Uhr befanden sich zwei Jugendliche Mädchen in einem Bus in Oberasbach als sie unvermittelt von einem zunächst Unbekannten angesprochen wurden. Der junge Mann griff sich dann das Mobiltelefon von einem der Mädchen. Nachdem die drei Personen den Bus in Oberasbach verlassen hatten ließ er sich der Mann unter Androhung von Gewalt das Telefon der zweiten Jugendlichen aushändigen und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 19-jährige Tatverdächtige von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Stein festgenommen werden. In diesem Zusammenhang konnten auch die Mobiltelefone bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell