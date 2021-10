Am Samstagnachmittag (09.10.2021) ist in Zirndorf ein Mann gegenüber jugendlichen Mädchen in schamverletzender Art und Weise gegenübergetreten. Der 18-Jährige konnte noch vor Ort von einer Streife der Polizeiinspektion Zirndorf festgenommen werden.

Die Jugendlichen hielten sich gegen 17:15 Uhr im Bereich der Nürnberger Straße auf, als ihnen der zunächst Unbekannte entgegen trat und sich ihnen gegenüber in schamverletzender Art und Weise zeigte. Die jungen Frauen riefen die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Zirndorf konnte den 18-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und festnehmen.

Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ein.

Marc Siegl

