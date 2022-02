Am Montagnachmittag (21.02.2022) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in schamverletzender Weise in Zirndorf (Lkrs. Fürth) gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 15:00 Uhr ging eine junge Frau mit ihrem Hund den Waldweg parallel zur Richard-Wagner-Straße spazieren, als sie einen Mann im Gebüsch bemerkte. Dieser hatte sein Glied entblößt und suchte den Blickkontakt zu der Frau.

Personenbeschreibung:

Ca. 60 - 70 Jahre alt, bekleidet mit einem Pullover und einem hellen/beigen Hut.

Die Polizeiinspektion Zirndorf leitete nach Bekanntwerden des Vorfalls Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell