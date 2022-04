In der Nacht auf Donnerstag (14.04.2022) ereignete sich in der Zirndorfer Innenstadt ein versuchter Einbruch in ein Schmuckgeschäft. Die Kriminalpolizei Fürth sucht weitere Zeugen der Tat.

Ein Anwohner meldete sich gegen 02:30 Uhr per Notruf bei der Polizei. Kurz zuvor hatte er laute Schläge und eine ausgelöste Alarmanlage wahrgenommen. Trotz schnellem Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Zirndorf konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden. Vor Ort lag noch ein schwerer eiserner Gullirost mit dem die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäfts in der Nürnberger Straße eingeschlagen worden war. Die Öffnung war jedoch nicht groß genug, um etwas von der Auslage zu entwenden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen nach dem Flüchtigen führte nicht zum gewünschten Erfolg.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr sicherte das beschädigte Schaufenster und setzte den Gullirost wieder ein.

Zeugen, die bereits im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

