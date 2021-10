Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Stein, Erster Polizeihauptkommissar Horst Küspert, tritt mit Ablauf des 31.10.2021 in den Ruhestand ein. Sein Nachfolger wird Polizeioberkommissar Frank Streifel.

Am heutigen Tag (28.10.2021) wurde Horst Küspert im Rahmen eines Pressegesprächs in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Stein nach über 40 Dienstjahren in den wohl-verdienten Ruhestand verabschiedet.

Der Erste Polizeihauptkommissar begann seine Ausbildung im mittleren Dienst (mittlerweile 2.Qualifiaktionsebene) der Bayerischen Polizei im Jahr 1980. Nach erfolgter Abschlussprüfung war er zunächst für mehrere Jahre als Inspektionsbeamter bei der damaligen Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte 2, der sogenannten Rathauswache, eingesetzt. Von 1993 bis 1995 absolvierte Horst Küspert das Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst und wechselte nach erfolgreich abgeschlossener Laufbahnprüfung in den gehobenen Dienst (mittlerweile 3.QE). In den darauf folgenden Jahren übte Horst Küspert unterschiedliche Tätigkeiten bei der Nürnberger Schutzpolizei, aber auch bei der damaligen Kriminaldirektion Nürnberg aus. Hier wurde er unter anderem als Sachbearbeiter beim Kriminaldauerdienst sowie der kriminalpolizeilichen Einsatzgruppe eingesetzt. Im Jahr 2016 übernahm Horst Küspert die Dienststellenleitung in Stein, deren Zuständigkeitsbereich sich auf die Städte Stein und Oberasbach sowie auf den Markt Roßtal erstreckt.

Polizeipräsident Roman Fertinger würdigte den Ersten Polizeihauptkommissar als stets verlässliche Führungskraft mit hoher sozialer Kompetenz, welcher nie ein großes Aufsehen um seine Person machte, sondern stets die Sache in den Vordergrund stellte.

Der bei der Feierstunde ebenfalls anwesende Erste Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt Krömer, bedankte sich für die gemeinsame Zeit und die direkte, stets von gegenseitem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit, in deren Fokus immer das Wohl und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stand. Diesem Zusammenwirken sei es auch zu verdanken, dass die Sicherheitswacht bis heute als absolutes Erfolgsmodell in Stein gilt.

Horst Küspert verabschiedete sich mit den Worten, dass die "Leitung der Polizeiinspektion Stein das Sahnehäubchen seiner Karriere" darstellte. Er übergibt ein wohlbestelltes Haus und freut sich nun auf kulturelle Reisen sowie das schon lange auf dem Plan stehende Erlernen des Gitarrespielens.

Mit Wirkung zum 01.11.2021 wird Frank Streifel neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Stein. Der 40-jährige gebürtige Nürnberger befindet sich derzeit im Umlaufverfahren für die 4.QE (vormals höherer Dienst) und wird die Dienststelle im Rahmen der Führungsbewährung zunächst für sechs Monate leiten, ehe wieder eine langfristige Besetzung vorgenommen wird. Der verantwortungsvollen Tätigkeit als Dienststellenleiter begegnet er gleichsam mit Freude und großem Respekt.

