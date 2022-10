Im Zeitraum von Dienstagabend (18.10.2022) bis Mittwochmittag (19.10.2022) entwendeten Unbekannte zwei Fahrzeuge im Fürther Stadtgebiet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Eigentümer eines dunklen Wohnmobils der Marke Knaus Boxstar (amtl. Kennz. FÜ-DD 773) parkte am Dienstagabend sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Otto-Seeling-Promenade. Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr bemerkte er den Diebstahl des Fahrzeugs im Wert von circa 30.000 Euro.

Ein weiteres Fahrzeug wurde im Fürther Laubenweg im Zeitraum von 15:30 Uhr (Dienstag) und 12:30 Uhr (Mittwoch) entwendet. Hierbei handelte es sich um einen grünen Pkw Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-BA 267 im Wert von circa 16.000 Euro.

Die Fürther Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell