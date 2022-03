Am Samstagabend (12.03.2022) kam es in der Fürther Südstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:00 Uhr gerieten vier Männer vor der Bar in der Sonnenstraße in einen Streit. Die anfänglich verbale Auseinandersetzung mündete in Handgreiflichkeiten. Bei Eintreffen der Polizeistreife befanden sich nur noch zwei Geschädigte vor Ort. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zwei Unbekannte den 47-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht schlugen und ihn auf dem Boden liegend gegen den Kopf traten. Der 47-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht, weshalb er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auch der 24-Jährige hat durch Faustschläge leichte Verletzungen davongetragen.

Die unbekannten Täter flüchteten mit einem schwarzen Kleinwagen.

Personenbeschreibungen:

Ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer roten Trainingsjacke

Ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze Oberbekleidung

Die Polizeiinspektion Fürth leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell