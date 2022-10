Im Zeitraum von Sonntagabend (25.09.2022) bis Sonntagmorgen (02.10.2022) brachen Unbekannte in eine Firma in Fürth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zugang zu einer Firma in der Erlanger Straße (gegenüber der Einmündung "Am Karlberg"). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Unbekannten mehrere elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Diebesguts möglicherweise ein Kleintransporter verwendet wurde.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

