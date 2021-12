Am Montagnachmittag (13.12.2021) ereignete sich in der Fürther Südstadt im Bereich Schwabacher Straße ein Verkehrsunfall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann in seinem Ford Mondeo die linke Spur der Schwabacher Straße in stadtauswärtiger Richtung (Richtung Gebersdorf). Eine 33-jährige Frau verließ mit ihrem Ford Fiesta die Südwesttangente an der Ausfahrt Fürth-Süd und bog nach links in die Schwabacher Straße ein.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle Personen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Auf Grund der unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang sucht die Verkehrspolizeiinspektion Fürth Zeugen des Zusammenstoßes. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 973997-180 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

