Wie mit Meldung 1519 vom 07.11.2021 bereits berichtet, schlug ein Unbekannter in Fürth am Samstagabend (06.11.2021) einen Passanten und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Dem Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizei Fürth gelang es nun, den jugendlichen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Gegen 19:40 Uhr fragten drei junge Männer in der Würzburger Straße den 19-jährigen Geschädigten und seine Begleiterin nach Geld. Der Mann und seine Begleiterin ignorierten die jungen Männer und setzten ihren Weg fort. Die Gruppe verfolgte die beiden und forderte nun die Herausgabe des kompletten Geldes. Im Anschluss schlug einer aus der Gruppe dem 19-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht. Als die Begleiterin des Geschlagenen die Polizei verständigte, flüchtete das Trio. Die Polizeiinspektion Fürth leitete eine Fahndung nach der Jugendgruppe ein, welche ergebnislos blieb.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Fürth übernahm die weitere Sachbearbeitung. Durch weiterführende Ermittlungen, wie beispielsweise die Auswertung von Videoaufzeichnungen und Überprüfung detaillierter Personenbeschreibungen, gelang es, den Hauptverdächtigen zu identifizieren. Aktuell prüfen die Beamten, ob der Jugendliche für weitere ähnlich gelagerte Fälle als Täter in Betracht kommt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth dauern an.

Erstellt durch: Mahir Erginoglu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell