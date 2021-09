Am Mittwochmorgen (29.09.2021) belästigte ein 36-jähriger Mann eine junge Frau am Fürther Bahnhof in sexueller Art und Weise. Die Kriminalpolizei ermittelte einen Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Die junge Frau wartete im Zeitraum zwischen 09:35 und 09:55 Uhr an einer Bushaltestelle am Bahnhofsplatz (neben dem dortigen "Centaurenbrunnen). Der 36-Jährige setzte sich neben sie und begann ein anzügliches Gespräch. Im Anschluss daran belästigte er die junge Frau in sexueller Art und Weise körperlich.

Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fürth führten zu einem 36-jährigen Tatverdächtigen.

Die Fürther Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum derartiges beobachtet haben, bzw. denen der 36-Jährige und die junge Frau aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell