Am Freitagabend (08.10.2021) eskalierte ein Streit unter Jugendlichen in Fürth. Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, einen 17-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben.

Die insgesamt vier Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren trafen sich am Abend in einer Wohnung in der Nürnberger Straße. Hierbei kam es gegen 19:45 Uhr aus bislang nicht geklärter Ursache zum Streit zwischen dem 15- und dem 17-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 15-Jährige mit einem Messer zugestochen haben. Der 17-Jährige erlitt hierbei Stichverletzungen, welche in einem Krankenhaus operativ behandelt werden mussten.

Der Tatverdächtige ergriff nach dem Vorfall die Flucht. Zahlreiche Streifen und zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth sowie Beamte des USK Mittelfranken fahndeten daraufhin nach dem Jungen. Den zivilen Kräften gelang es schließlich kurze Zeit später, den 15-Jährigen im Stadtgebiet festzunehmen.

Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm noch am Abend die ersten Ermittlungen und führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Zwischenzeitlich hat das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei den Fall übernommen. Die Beamten stehen im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, welche Haftantrag gegen den 15-Jährigen stellte. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich einen Haftbefehl.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

