Gestern Nachmittag (06.03.2022) raubte ein unbekannter Täter die Handtasche einer Rentnerin. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Dame war gegen 16:35 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg. An der Kreuzung Gewendeweg/Fritz-Griebel-Straße näherte sich ihr ein unbekannter Mann von hinten und entriss ihr die Handtasche. Die Seniorin versuchte noch die Tasche festzuhalten, was ihr jedoch nicht gelang. Der Räuber flüchtete anschließend mit der Tasche und einem geringen erbeuteten Bargeldbetrag in Richtung der Unterführung, die unter der A 73 hindurchführt.

Die 77-Jährige wurde zum Glück nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief leider ohne Erfolg.

Der Täter soll etwa 175 cm groß und schlank sein. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, eine olivfarbene Bomberjacke und eine schwarze Strickmütze.

Die Fürther Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell