Am Mittwochmittag (23.03.2022) nahm eine Streife der Fürther Polizei einen Graffitisprayer fest. Der 44-Jährige hatte unmittelbar zuvor eine Brücke im Fürther Gemeindeteil Stadeln besprüht.

Gegen 11:45 Uhr teilte ein Zeuge einen Graffitisprayer an einer Brücke an der Talpromenade mit. Einer Streife der Polizeiinspektion Fürth gelang es, den 44-jährigen Tatverdächtigen wenige hundert Meter von der Tatörtlichkeit entfernt festzunehmen.

Die Beamten fanden im Hosenbund des Mannes eine Farbspraydose auf. Außerdem förderte die Durchsuchung des 44-jährigen geringe Mengen Crystal und Marihuana sowie ein Einhandmesser zu Tage.

Die Höhe des an der Brücke entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Tatverdächtige brachte dort diverse Schriftzüge über rund 4 Meter Länge an.

Die Fürther Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz gegen den Mann.

Da der Tatverdächtige sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ordnete das zuständige Ordnungsamt Fürth nach Beendigung der Sachbearbeitung die Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik an.

