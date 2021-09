Am Freitagmittag (24.09.2021) entwendete ein zunächst Unbekannter einen Tretroller im Stadtgebiet Fürth. Bei dem Versuch, das entwendete Gefährt zu verkaufen, konnte ein 14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Ein junges Mädchen fuhr Freitagvormittag, gegen 10:00 Uhr, mit seinem Tretroller zu einem Sportzentrum in der Fürther Kapellenstraße. Dort stellte das Kind den Tretroller im Wert von circa 180 Euro ab und versperrte ihn mit einem Schloss. Als das Mädchen gegen 13:30 Uhr wieder nach Hause fahren wollte, stellte es fest, dass der Roller entwendet wurde.

Der Vater des Mädchens entdeckte einige Tage später, dass der Tretroller über ein Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten wurde. Er kontaktierte den "Verkäufer", vereinbarte einen Kauf- und Übergabetermin am Dienstag (28.09.2021) und verständigte daraufhin die Polizei.

Am Dienstag erschien der mutmaßliche Tretrollerdieb am vereinbarten Treffpunkt und wurde hier von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth in Empfang genommen. Der 14-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach einem eingehenden Gespräch mit den Erziehungsberechtigten wieder in deren Obhut übergeben.

Noch vor Ort konnte der Vater den Roller seiner Tochter wieder in Empfang nehmen. Der Junge muss sich nun wegen des Verdachts eines Eigentumsdelikts strafrechtlich verantworten.

