Am Samstag (19.03.2022) fanden Beamte der Polizeiinspektion Fürth Marihuana in der Wohnung einer 20-jährigen Frau. Diese hatte die Beamten ursprünglich selbst gerufen, um sich über die von einer Nachbarwohnung ausgehende Ruhestörung zu beschweren.

Die Streife war gegen 23:30 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Schwabacher Straße gerufen worden. Eine 20-jährige Frau hatte sich über laute Musik aus einer Nachbarwohnung beschwert. Bezüglich der Ruhestörung schafften die Beamten entsprechend Abhilfe. Allerdings nahmen die Beamten beim Verlassen des Gebäudes starken Marihuanageruch wahr, der offensichtlich aus der Wohnung der 20-Jährigen strömte. Bei einer sofortigen Nachschau konnten die Beamten auf einem Tisch in der Wohnung eine Dolde Marihuana entdecken.

Die Polizeistreife stellte das Rauschgift sicher. Die 20-jährige Frau muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

