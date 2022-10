Am Sonntag (09.10.2022) findet im Rahmen der Michaelis-Kirchweih in Fürth der Fränkische Erntedankfestzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich an diesem Tag auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Entlang der Wegstrecke des Festzugs, der sich durch die Fürther Innenstadt sowie Teile der Südstadt bewegen wird, sind in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr entsprechende Verkehrssperren eingerichtet.

Darüber hinaus gelten im Bereich Herrnstraße, Schwabacher Straße, Maxstraße, Friedrichstraße und Königstraße eigens angeordnete Halteverbote, die zwingend zu beachten sind. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden von der Polizei abgeschleppt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte zu beachten. Kraftfahrzeugführern wird geraten, die betroffenen Bereiche im genannten Zeitraum nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

