Am Freitagmorgen (25.02.2022) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in exhibitionistischer Art und Weise in der Fürther Innenstadt gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte befand sich um 05:55 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Rathaus, als ein unbekannter Mann ihr gegenüber Platz nahm. Dieser Mann öffnete daraufhin seine Hose und onanierte mit Blick auf die junge Frau.

Als der Zug einfuhr, stieg die Geschädigte in den letzten Wagon, der unbekannte Täter folgte ihr. Im Zug sprach die junge Frau einen Mann an, der sich dem Unbekannten daraufhin in den Weg stellte, sodass die Frau das Abteil wechseln konnte.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkelbraune, kurze Haare (vorne nach oben gegelt). Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke. Vermutlich war der Mann alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Geschehens. Darüber hinaus wird insbesondere der männliche Helfer gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden. Er trug eine blaue Jacke mit einem weißen Querstreifen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen Mitarbeiter der VAG handelte.

