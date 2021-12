Wie mit Meldung 1674 vom 08.10.2017 berichtet, waren Unbekannte in Fürth in den Wohnwagen eines Schaustellers eingebrochen und entwendeten dabei einen Tresor. Nun konnten zwei Tatverdächtige anhand von gesicherten DNA-Spuren ermittelt werden.

Die zunächst unbekannten Täter drangen in den Abendstunden des 06.10.2017 über ein Fenster in den Schaustellerwohnwagen ein, welcher im Bereich der Gebhardtstraße abgestellt war. Dabei entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch den Einbruch verursachten sie zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth sicherten am Tatort unter anderem DNA-Spuren. Die Auswertung und der Vergleich der sogenannten genetischen Fingerabdrücke (DNA) führten die Ermittler nun zu zwei Tatverdächtigen (34 und 34 Jahre alt), die aus dem osteuropäischen Raum stammen. Der Aufenthalt der beiden Männer ist derzeit unbekannt.

