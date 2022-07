In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.07.2022) kam es in der Fürther Innenstadt zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach Mitteilung eines Zeugen konnte gegen Mitternacht festgestellt werden, dass über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kindergartens an der Otto-Seeling-Promenade eingebrochen worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Inwieweit bei dem Einbruch Wertgegenstände entwendet worden sind, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen geben können. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

