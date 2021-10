In der Nacht von Mittwoch (20.10.2021) auf Donnerstag (21.10.2021) drangen unbekannte Einbrecher in ein Geschäft in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten durch Aufhebeln der Eingangstür in die Verkaufsräume in der Bäumenstraße ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Eurobereich.

Die zuständigen Fachkommissariate der Kripo Fürth führten die Spurensicherung durch und übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Wer hat in den Nacht- bzw. frühen Morgenstunden im Bereich der Brandenburger Straße Ecke Bäumenstraße verdächtige Personen beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell