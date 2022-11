Am Freitag (25.11.2022) brachen Unbekannte in eine Wohnung in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen.

Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Poppenreuther Straße / Ecke Erlanger Straße.

Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Unbekannten einen Tresor mit einer noch unbekannten Menge Bargeld sowie elektronische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333

