In den frühen Mittwochmorgenstunden (02.02.2022) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Innenstadt. Drei Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Gegen 01:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Brand im ersten Obergeschoss eines Anwesens in der Marienstraße gemeldet. Der alarmierten Feuerwehr Fürth gelang es rasch den Brand zu löschen, sowie alle Personen aus dem Mehrfamilienhaus zu retten.

Drei Bewohner des Hauses, unter anderem der Wohnungsinhaber (52 Jahre), wurden leicht verletzt und klagten über Atembeschwerden. Eine 26-jährige Frau sowie ein 58-Jähriger wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Wohnung des 52-Jährigen ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens übernommen.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell