In der Nacht zum Sonntag (23.01.2022) geriet in der Fürther Innenstadt ein Pkw in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Gegen 01:10 Uhr teilten Zeugen einen in Brand stehenden Pkw auf einem Firmengelände in der Schwabacher Straße mit.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. An dem vollständig ausgebrannten Audi RS 6 entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro.

Die Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im Tatzeitraum von 01:02 Uhr bis 01:38 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

