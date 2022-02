Wie mit Meldung 184 berichtet, ereignete sich im Stadtgebiet Fürth am Dienstagabend (08.02.2022) ein schadensträchtiges Unfallgeschehen. Ein Lkw-Fahrer steht in Verdacht, im alkoholisierten Zustand zunächst eine Unfallflucht begangen und anschließend mehrere Fahrzeuge gerammt zu haben. Am heutigen Nachtmittag (09.02.2022) erfolgte die Vorführung des Mannes beim Amtsgericht.

Der 50-jährige Lkw-Fahrer war in Folge der schadensträchtigen Unfallfahrt von der Polizei festgenommen worden. Zuvor soll der Mann mit seinem Sattelzug in der Hardstraße bei Rotlicht in eine Kreuzung eingefahren und mit einem Pkw kollidiert sein. Anschließend soll er seine Fahrt fortgesetzt haben, bevor er im weiteren Verlauf der Hardstraße mehrere geparkte Fahrzeuge rammte. Bei dem Unfallgeschehen waren zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden an insgesamt 34 Fahrzeugen und mehreren Gebäuden. Ein Atemalkoholtest hatte ergeben, dass der 50-Jährige offensichtlich hochalkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Im Zuge seiner heutigen Vorführung beim Amtsgericht Fürth erließ der zuständige Ermittlungsrichter gegen den Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl. Zum Unfallgeschehen selbst ließ sich der aus der Türkei stammende Mann bislang nicht ein. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Auskünfte zum weiteren Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter der Telefonnummer 0911 321 - 2780 oder über pressesprecher@sta-nfue.bayern.de.

